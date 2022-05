Giannelli ANP | dare a scuole facoltà di assumere | concorsi non selezionano Sì a formazione continua docenti INTERVISTA

(Di mercoledì 4 maggio 2022) “Dobbiamo decidere chee che scuola vogliamo per il nostro Paese. Se vogliamocon determinati requisiti, allora dobbiamo selezionarli con cura e seguirli nel tempo con la. Se questo invece non ci interessa, allora vorrà dire che va bene anche l’estrazione a sorte”. L'articolo .

Naturalmente, questo si riflette su un calo del numero degli studenti e inevitabilmente su una diminuzione degli organici che dipendono da quest'ultimi.' 'Questa riduzione - continua- è ...Ritengo " ha affermato Antonello, presidente dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola () " che la minaccia della bocciatura non possa essere l'... Giannelli (Anp) su La Ragione: "Fino a fine 2025 organico scuola rimarrà invariato" Secondo le recenti proiezioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze si stima al 2033 un calo di 1,4 milioni di studenti e di conseguenza 126 mila cattedre in meno. Il Ministro Bianchi ha ...Ritengo – ha affermato Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (Anp) – che la minaccia della bocciatura non possa essere ...