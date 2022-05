Genoa-Juventus, Allegri in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Juventus, dopo un girone di andata sotto le aspettative, vuole provare a ritrovare il sorriso contro il Genoa nel match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di giovedì 5 maggio alle ore 11:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) La, dopo un girone di ansotto le aspettative, vuole provare a ritrovare il sorriso contro ilnel match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il tecnico bianconero Massimilianoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di giovedì 5 maggio alle ore 11:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Advertising

romeoagresti : #Juventus: #Cuadrado e #DeSciglio oggi si sono allenamenti parzialmente in gruppo. #Pellegrini - alle prese con una… - infoitsport : Juventus, Cuadrado preoccupa Allegri: lui e altri 2 a rischio Genoa e Inter - internewsit : Juventus, Pellegrini sta meglio: pronto per il Genoa? Inter priorità: un motto - - Vincenzo140893 : RT @romeoagresti: #Juventus: #Cuadrado e #DeSciglio oggi si sono allenamenti parzialmente in gruppo. #Pellegrini - alle prese con una disto… - sportli26181512 : Arbitri Serie A, le designazioni per la 36^ giornata: Designati gli arbitri per i primi due anticipi in programma v… -