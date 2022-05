Davide Nicola vicino all'impresa, Salernitana vede salvezza: cronaca dell'ultimo miracolo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Gli undici punti conquistati dalla Salernitana nel girone d'andata hanno un vizio di forma: in realtà sono solo 8 su 18 gare complessive, una in meno del normale. Perché tre di questi sono arrivati lo scorso 20 aprile in casa dell'Udinese nel recupero della 19esima giornata, quattro mesi dopo la data originale della partita, quando in campo è scesa tutta un'altra Salernitana. In mezzo c'è stato un cambio di tutto: dell'allenatore, da Castori (fino all'ottava giornata) a Colantuono (dalla nona alla 25esima) prima dello sbarco del "salvatore" Davide Nicola; della proprietà, dal trust post-Lotito a Danilo Iervolino, a due minuti dal gong di capodanno; della dirigenza, con l'arrivo di Walter Sabatini lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Gli undici punti conquistati dallanel girone d'andata hanno un vizio di forma: in realtà sono solo 8 su 18 gare complessive, una in meno del normale. Perché tre di questi sono arrivati lo scorso 20 aprile in casa'Udinese nel recuperoa 19esima giornata, quattro mesi dopo la data originalea partita, quando in campo è scesa tutta un'altra. In mezzo c'è stato un cambio di tutto:'allenatore, da Castori (fino all'ottava giornata) a Colantuono (dalla nona alla 25esima) primao sbarco del "salvatore"a proprietà, dal trust post-Lotito a Danilo Iervolino, a due minuti dal gong di capodanno;a dirigenza, con l'arrivo di Walter Sabatini lo ...

