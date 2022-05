(Di mercoledì 4 maggio 2022) Torino, 4 mag. - (Adnkronos) - Lasi prepara alla trasferta del 'Ferraris' contro il Genoa di venerdì sera, ultimo impegno prima della Finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo. La squadra bianconera si è allenata oggi alla Continassa: nel menu di giornata, esercitazioni tecniche per la fase di possesso palla, specifiche per reparto, e partitella finale. Juane Mattia Desi sono allenatiin

sportmediaset : Ancelotti: 'Alla Juve mi odiavano. Calciopoli? Bene aver fatto pulizia' #Ancelotti #RealMadrid #Juventus… - GiovaAlbanese : Alessandro #Riccio rinnova fino al 2024: la #Juventus blinda uno dei difensore di maggiore prospettiva del calcio italiano, classe 2002. - TV7Benevento : Calcio: Juventus, Cuadrado e De Sciglio parzialmente in gruppo - - Luxgraph : Allegri prepara Genoa-Juve: Cuadrado e De Sciglio parzialmente in gruppo - Tiarossi2 : RT @Gazzetta_it: Juve, col Genoa prove generali vista Inter. Allegri studia il turnover -

Tuttosport

Per l'altro anticipo di venerdì, quello a Marassi fra Genoa eè stato scelto Sozza di Seregno. Ranghetti e Vivenzi saranno i guardalinee, Sacchi il quarto uomo. Var sarà Abisso, Di Iorio l'...... a rappresentare l'Italia ci saranno le formazioni di Rimini, Sant'Ermete,, Ac Milan, ... Rosina, FC Bologna, Academy Civitanovese, FC Empoli, Imolese, AS Roma, ACF Fiorentina, Cesena, ... Bonucci: "Juve in costruzione. Scudetto Dico Inter". Su Vlahovic... Del resto il Psg cerca un centrocampista e il profilo del 29enne ex Juve sembra quello ideale. Inoltre arriverebbe a parametro zero e non è un fattore secondario. Il nome di Pogba è stato ...Torino, 4 mag. – (Adnkronos) – La Juventus si prepara alla trasferta del ‘Ferraris’ contro il Genoa di venerdì sera, ultimo impegno prima della Finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo. La squadra ...