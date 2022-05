Borse europee chiudono in rosso in attesa Fed | Milano - 1 | 4% maglia nera

Advertising

classcnbc : #UPDATE - borse europee chiudono in rosso: ????-1,4% ????-1,2% ????-0,4% ????-0,9% #Spread Btp????/#Bund???? in allargamento… - infoiteconomia : Pronta la stretta Fed, Borse europee nervose. Le sanzioni spingono greggio e gas - infoiteconomia : Borse europee caute nel giorno della Fed, probabile un rialzo di 50 punti base Da FinanciaLounge - infoiteconomia : Borse europee nervose scontano la stretta Fed - InvestimentiBNP : Borse europee in territorio negativo: il FTSE Mib segna il -0,38% a 24.150,99 punti, DAX -0,23% a 14.007,54 punti e… -

A Piazza Affari bene A2a, per Citi potrà approfittare della transizione energetica (Il Sole 24 ore Radiocor) - Chiusura negativa per le, mentre gli investitori alleggeriscono le ...In attesa della Fed, che in serata dovrebbe alzare i tassi di 50 punti base, Piazza Affari e lehanno chiuso in rosso, sui minimi di giornata, sulla scia anche dell'andamento negativo di Wall Street. A Milano l'indice principale Ftse Mib ha perso l'1,4%, scendendo a 23.902,06 punti,...L’aumento dei tassi della Fed colpisce le Borse, tra le quali Piazza Affari (-1,4 ... spread chiude in netto rialzo e Piazza Affari si ferma in rosso, in un contesto europeo debole che ha visto ...Tra i listini europei giornata fiacca per Francoforte ... in ribasso il FTSE Italia Star (-1,11%). Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,62 miliardi ...