Bologna, arriva l'ok dai medici: Mihajlovic torna a dirigere gli allenamenti (Di mercoledì 4 maggio 2022) arriva una buonissima notizia in casa Bologna: secondo quanto riportato da Sportmediaset, Sinisa Mihajlovic tornerà domani a dirigere l'allenamento della sua squadra. L'allenatore 'rossoblù'... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 4 maggio 2022)una buonissima notizia in casa: secondo quanto riportato da Sportmediaset, Sinisatornerà domani al'allenamento della sua squadra. L'allenatore 'rossoblù'...

Advertising

sbonaccini : Il Centro Meteo Europeo arriva al Tecnopolo di Bologna ?? Qui in Emilia-Romagna una delle macchine di calcolo più… - forumJuventus : La Roma non va oltre il pareggio contro il Bologna, arriva così a tre giornate dalla fine la matematica certezza de… - Pall_Gonfiato : Tutto pronto per il ritorno di Sinisa #Bologna - _mardy__bum_ : RT @mustntrunaw4y: Please RT!!! VENDO un biglietto per il concerto dei My Chemical Romance a Bologna il 4/06 a 45€, è un e-ticket (stampa @… - InaStich : RT @mustntrunaw4y: Please RT!!! VENDO un biglietto per il concerto dei My Chemical Romance a Bologna il 4/06 a 45€, è un e-ticket (stampa @… -