“Atti splendidi in luogo pubblico”, il post di Levante mentre allatta per strada (Di mercoledì 4 maggio 2022) La cantautrice torinese ha condiviso su Instagram un dolce scatto con la piccola Alma Futura. Oltre a sottolineare lo splendore del gesto, ha cercato di destrutturare lo stigma per cui non sarebbe ideale mostrare il seno all'aperto. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 4 maggio 2022) La cantautrice torinese ha condiviso su Instagram un dolce scatto con la piccola Alma Futura. Oltre a sottolineare lo splendore del gesto, ha cercato di destrutturare lo stigma per cui non sarebbe ideale mostrare il seno all'aperto. L'articolo proviene da DireDonna.

