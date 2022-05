“Ai Mondiali con Ancelotti”: Italia, l’appello scatena i social (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ancelotti incanta con il Real Madrid, i tifosi dell’Italia lo vogliono alla guida della Nazionale Italiana. l’appello scatena i social. L’eliminazione contro la Macedonia del Nord brucia. Soprattutto perché ha sancito una seconda (e consecutiva) assenza al Mondiale, che per l’Italia campione d’Europa è un’onta troppo grossa da dover sopportare. Un’onta che, però, non ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 4 maggio 2022)incanta con il Real Madrid, i tifosi dell’lo vogliono alla guida della Nazionalena.. L’eliminazione contro la Macedonia del Nord brucia. Soprattutto perché ha sancito una seconda (e consecutiva) assenza al Mondiale, che per l’campione d’Europa è un’onta troppo grossa da dover sopportare. Un’onta che, però, non ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

CB_Ignoranza : ???????????? 6 Campionati Spagnoli ?????????? 5 Supercoppe di Spagna ???? 2 Coppe di Spagna ???????? 4 Champions League ?????? 3 Supe… - serieAnews_com : ?? #Ancelotti incanta con il #RealMadrid e i tifosi lo vogliono in #Nazionale: si scatena l’appello sui social ?? - alessiocaruso_ : In una stagione calcistica che ci vede lontani dai mondiali per un rigore, #Benzema porta i suoi in finale con un c… - Adriano61296656 : @Uther_Raffaele Ai mondiali del 50 la nostra nazionale avrebbe potuto vincere la Rimet con questa squadra. - mateyssosa : @edoardolivero @young_grama ma certo, infatti mi gira il cazzo che l’Inter non vada mai a pescare da fuori. poi spe… -