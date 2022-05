Ultime Notizie Serie A: la corsa per la salvezza, Cesari analizza gli errori, Locatelli punta la coppa (Di martedì 3 maggio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 17.25 – Squalificato Provedel – Lo Spezia non avrà il suo portiere contro l’Atalanta, l’estremo difensore fermato per un turno per bestemmia rilevata con la prova tv. La squalifica 16.00 – Locatelli punta la coppa – Il centrocampista della Juve sta cercando di aumentare i carichi, il suo obiettivo è tornare per la finale di coppa Italia contro l’Inter. La situazione 14.30 – Pedro ancora out – Il fastidio al polpaccio continua a tormentare l’attaccante, anche ieri Sarri non ha potuto contare sullo spagnolo durante l’allenamento. Le condizioni 12.45 – Parla Casini – Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 17.25 – Squalificato Provedel – Lo Spezia non avrà il suo portiere contro l’Atalanta, l’estremo difensore fermato per un turno per bestemmia rilevata con la prova tv. La squalifica 16.00 –la– Il centrocampista della Juve sta cercando di aumentare i carichi, il suo obiettivo è tornare per la finale diItalia contro l’Inter. La situazione 14.30 – Pedro ancora out – Il fastidio al polpaccio continua a tormentare l’attaccante, anche ieri Sarri non ha potuto contare sullo spagnolo durante l’allenamento. Le condizioni 12.45 – Parla Casini – Il presidente della LegaA, Lorenzo ...

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA Papa Francesco: 'Sono pronto ad incontrare Putin a Mosca' - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 62.071 i nuovi contagi da Covid delle ultime 24 ore. Ieri erano stati 18.896. Le vittime sono inv… - sole24ore : ??#Ucraina, #PapaFrancesco: '#Putin non si ferma, voglio andare a Mosca' - Mapala91903743 : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus ultime notizie. Oggi in #Italia 62.071 casi e 153 vittime. Il tasso di positività, cioè il rapporto tra il nu… - NPalmiotti : Superbonus 110% unifamiliari: proroga al 30 settembre 2022 per il 30% dei lavori -