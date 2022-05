Sampdoria | Dossena | «Sono certo che il club troverà un investitore»

(Di martedì 3 maggio 2022) Le parole dell’ex doriano sulla situazione societaria delladopo il derby che è valso una grossa fetta di salvezza Beppeha parlato ai microfoni di 1 Station Radio sul momento difficile che lasta attraversando a livello societario e sul futuro. «Quest’anno è quello più difficile. Ci vuole una strategia, ci vogliono mercato e soldi. Quando vieni a mancare un obbiettivo ti viene difficile far bene sul campo, perchè è tutto in funzione per sopravvivere. Non credo faticheranno a trovare un fondo disposto ad investire sulla Samp, ormai i grandi colossi vanno a caccia di queste situazioni. Genova è la piazza ideale per questo, perchè è sempre stata ambiziosa ma, allo stesso tempo, tranquilla». L'articolo proviene da Calcio News 24.

