Pet therapy alla Rsa di Verdello: tra gli anziani ospiti ecco Tabata, Ozzy e Mabeleth (Di martedì 3 maggio 2022) Si chiamano Tabata, Ozzy e Mabeleth, sono tre cani da Terapia assistita con gli animali (TAA) e sono i nuovi “ospiti” della RSA Casa Mia Verdello. “Amici a quattro zampe” è infatti il nuovo progetto di pet therapy iniziato in questi giorni presso la residenza per anziani di Orpea Italia. Si tratta di un ciclo di incontri di gruppo organizzati dalla struttura per alcuni suoi ospiti: il progetto è attivo da fine aprile e viene svolto grazie alla collaborazione con BMyFriend, un team di professionisti qualificati nello sviluppo e nel riequilibrio della persona attraverso l’attività referenziale, osservativa e interattiva con animali. Riconosciuta come cura ufficiale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ... Leggi su bergamonews (Di martedì 3 maggio 2022) Si chiamano, sono tre cani da Terapia assistita con gli animali (TAA) e sono i nuovi “” della RSA Casa Mia. “Amici a quattro zampe” è infatti il nuovo progetto di petiniziato in questi giorni presso la residenza perdi Orpea Italia. Si tratta di un ciclo di incontri di gruppo organizzati dstruttura per alcuni suoi: il progetto è attivo da fine aprile e viene svolto graziecollaborazione con BMyFriend, un team di professionisti qualificati nello sviluppo e nel riequilibrio della persona attraverso l’attività referenziale, osservativa e interattiva con animali. Riconosciuta come cura ufficiale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ...

Advertising

SenzaSpirito : @visionaria_io @Arcireddu17 Ho visto il tuo profilo: il disagio impera a 360° e torturi animali per alleviarlo con la pet therapy. ?????? - ilfaroonline : “Pet for Help”: l’associazione “Tendi la Zampa” insieme alla Regione Lazio per promuovere la pet therapy - soloioenessuno : RT @enpaonlus: Al centro socio-polifunzionale per disabili 'Girasole' arriva la pet therapy, l'iniziativa dell'Enpa Costa d'Amalfi - https:… - helmvergara1 : RT @enpaonlus: Al centro socio-polifunzionale per disabili 'Girasole' arriva la pet therapy, l'iniziativa dell'Enpa Costa d'Amalfi - https:… - brunamar14 : RT @enpaonlus: Al centro socio-polifunzionale per disabili 'Girasole' arriva la pet therapy, l'iniziativa dell'Enpa Costa d'Amalfi - https:… -