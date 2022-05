Mercato Napoli: Barak, Scamacca e Simeone nel mirino. Ecco chi potrebbe partire (Di martedì 3 maggio 2022) Il Napoli pensa a Barak, Scamacca e Simeone, Giuntoli lavora anche alle uscite. Per il Napoli sarà l’estate degli addii, di un’epoca che evapora, se ne andranno quei trentunenni che riempito un decennio, qualcuno già c’era, per esempio Insigne, e altri arrivarono, e tra loro Ghoulam, e si dissolverà il «Progetto» che Rafa Benitez e Riccardo Bigon allestirono in quel 2013. Rimarrà (forse e chissà?) Koulibaly, «classe di ferro» come gli altri, e sentirà ancora a fianco a sé, (forse e chissà?) volteggiare Mertens, l’altro superstite d’un blocco magico. E poi qualcos’altro accadrà. Secondo quanto riferisce il corriere dello Sport, De Laurentiis ha due priorità: ridurre il monte ingaggi e ringiovanire la rosa. “Kvaratskhelia è del Napoli, Olivera dovrebbe diventarlo e mentre si rifletterà ... Leggi su napolipiu (Di martedì 3 maggio 2022) Ilpensa a, Giuntoli lavora anche alle uscite. Per ilsarà l’estate degli addii, di un’epoca che evapora, se ne andranno quei trentunenni che riempito un decennio, qualcuno già c’era, per esempio Insigne, e altri arrivarono, e tra loro Ghoulam, e si dissolverà il «Progetto» che Rafa Benitez e Riccardo Bigon allestirono in quel 2013. Rimarrà (forse e chissà?) Koulibaly, «classe di ferro» come gli altri, e sentirà ancora a fianco a sé, (forse e chissà?) volteggiare Mertens, l’altro superstite d’un blocco magico. E poi qualcos’altro accadrà. Secondo quanto riferisce il corriere dello Sport, De Laurentiis ha due priorità: ridurre il monte ingaggi e ringiovanire la rosa. “Kvaratskhelia è del, Olivera dovrebbe diventarlo e mentre si rifletterà ...

Advertising

napolipiucom : Mercato Napoli: Barak, Scamacca e Simeone nel mirino. Ecco chi potrebbe partire #brak #napoli #Scamacca #Simeone… - Naples___ : @CozzAndrea @SpudFNVPN Io era x il rinnovo a Sarri con pieno potere nelle scelte di mercato ma sognavo... Un trienn… - D_IP17 : RT @enzogoku69: ??Tolti coloro che andranno per scadenza contratto e fine prestito, il #Napoli ha tanti giocatori per fare mercato non solo… - Danila0909 : RT @enzogoku69: ??Tolti coloro che andranno per scadenza contratto e fine prestito, il #Napoli ha tanti giocatori per fare mercato non solo… - enzogoku69 : ??Tolti coloro che andranno per scadenza contratto e fine prestito, il #Napoli ha tanti giocatori per fare mercato n… -