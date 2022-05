(Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) - Solo 3 dei 14 autobus incaricati di evacuare i rifugiati di, nella regione di Donetsk, hanno raggiunto il territorio controllato dal governo ucraino. Delle persone che si trovano a bordo dei restanti11 autobus non si sa nulla al momento. A dichiararlo è il sindaco della città ucraina sotto assedio delle forze russe, Vadym Boichenko. "Ci risulta che undici autobus sianoda qualche parte, avrebbero dovuto procedere verso Zaporizhia, ma si sono persi da qualche parte. Si perdono in questi centri di filtraggio, i nostri residenti vengono presi e rapiti, e oggi questo sta accadendo nella nostra", ha detto Boichenko. Alla domanda su quanti centri di questo tipo ci siano ae dintorni, il sindaco ha risposto parlando di quattro centri in cui vengono meticolosamente "filtrati" ...

Draghi: 'No escalation, ma non abbandoniamo l'Ucraina'. Medvedev: Zelensky non vuole la pace, per lui sarebbe la ...'Ci risulta che undici autobus sianoda qualche parte, avrebbero dovuto procedere verso ... i nostri residenti vengono presi e rapiti, e oggi questo sta accadendo nella nostra', ha ... Mariupol, "scomparsi 11 bus con civili evacuati" “La causa esatta della morte sarà determinata dai risultati dell’esame forense”, si aggiunge. Sindaco di Mariupol: “Scomparsi 11 bus evacuazione” “Solo tre dei 14 autobus di evacuazione con i ..."Ci risulta che undici autobus siano scomparsi da qualche parte ... e oggi questo sta accadendo nella nostra Mariupol", ha detto Boichenko. Alla domanda su quanti centri di questo tipo ci siano a ...