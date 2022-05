GF | ex concorrente vittima di una grave aggressione | “In condizioni drammatiche”

(Di martedì 3 maggio 2022) Diventata famosa prima come opinionista dei programmi di Barbara D’Urso e poi comedell’ultimo Grande Fratello condotto dalla stessa D’Urso, Francesca De André per un paio d’anni è scomparsa dalla televisione. É tornata ieri con una scioccante confessione su Instagram. La figlia di Cristiano De André, nipote del grande Fabrizio, ha denunciato di aver subito una pesanteche l’ha portata a vivere una “situazione tragica”. GF VIP, ecco chi sono stati i vincitori delle sei edizioni Il reality show di Canale 5 è stato condotto prima da Ilary Blasi e poi da Alfonso Signorini, che condurrà anche il GF Vip 7 GF news, i post scioccanti di Francesca De André Dopo mesi di assenza anche sui social, Francesca De André è tornata su ...

Advertising

VanityFairIt : L'ex concorrente del Grande Fratello, figlia di Cristiano e nipote di Fabrizio, si sfoga sui social: «Ho subìto una… - PannaeCoccole : @nugellae No, quella è strategia, perchè sono forti, la cattiveria è spingere una concorrente e poi mettersi a pian… -

L'exdel Gf Vip 16 e figlia di Cristiano De André ha scritto di aver subito una violenza di cui non riesce ancora a ...L'exdel Grande Fratello , figlia del cantautore Cristiano e nipote quindi dell'indimenticabile Fabrizio , ha raccontato sui social di essere statadi " violenza ": "Ciao a tutti",...concorso per 8 funzionari avvocati: ecco le date 12:57Assunzioni di avvocati alla Regione, fissata la data del test 12:51"Piacere, sono Lalla": a Villa Costa un laboratorio creativo dedicato ai ...concorso per 8 funzionari avvocati: ecco le date 12:57Assunzioni di avvocati alla Regione, fissata la data del test 12:51"Piacere, sono Lalla": a Villa Costa un laboratorio creativo dedicato ai ...