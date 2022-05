FIFA 22: test cross-play fra PS5, Xbox e Stadia (Di martedì 3 maggio 2022) Uno dei problemi principali degli utenti di Stadia che amano giocare a FIFA 22, così come al suo predecessore, è il lato multiplayer. Il cross-play è stata infatti una grave mancanza nel titolo di EA che fino ad oggi non ha permesso il gioco incrociato multipiattaforma. Adesso sembra però che EA abbia finalmente deciso di implementare questa funzione, testando su FIFA 22 il cross-play tra Stadia, Xbox Series e playStation 5 in modalità Stagioni online e Amichevoli Online. Oltre ad essere una fantastica feature richiesta da moltissimi utenti questo sembra essere anche un ottimo indizio sul prossimo titolo calcistico di EA: FIFA 23 sembra a questo punto più vicino ... Leggi su g-stadia (Di martedì 3 maggio 2022) Uno dei problemi principali degli utenti diche amano giocare a22, così come al suo predecessore, è il lato multier. Ilè stata infatti una grave mancanza nel titolo di EA che fino ad oggi non ha permesso il gioco incrociato multipiattaforma. Adesso sembra però che EA abbia finalmente deciso di implementare questa funzione,ando su22 iltraSeries eStation 5 in modalità Stagioni online e Amichevoli Online. Oltre ad essere una fantastica feature richiesta da moltissimi utenti questo sembra essere anche un ottimo indizio sul prossimo titolo calcistico di EA:23 sembra a questo punto più vicino ...

Advertising

telodogratis : FIFA 22, fischio d’inizio per il cross-play tra PS5, Xbox Series X/S e Stadia: al via i test - HDblog : FIFA 22, fischio d'inizio per il cross-play tra PS5, Xbox Series X/S e Stadia: al via i test… - GamingTalker : FIFA 22, in arrivo il cross-play su PS5, Xbox Series X/S e Stadia: partono i test - bebop_kor : @53Daniele @IGNitalia Su seasons mai avuto problemi, fut non lo frequento. Comunque: - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: EA annuncia i piani per FIFA Cross-Play… finalmente!: Dopo tanta da parte dei giocatori EA ha annunciato l'arrivo del pri… -