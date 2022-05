Domani al cimitero di Pozzuoli l’ultimo saluto a Nunzio Matarazzo (Di martedì 3 maggio 2022) Sono in viaggio le ceneri di Nunzio Matarazzo e arriveranno in giornata a Pozzuoli. Esse saranno benedette Domani 4 maggio alle 10 presso la chiesa del cimitero. Nunzio, arbitro di calcio, regista, donatore di sangue con il più alto riconoscimento, presidente del Centro Sportivo Italiano di Pozzuoli, istruttore di nuoto per i bimbi portatori di Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di martedì 3 maggio 2022) Sono in viaggio le ceneri die arriveranno in giornata a. Esse saranno benedette4 maggio alle 10 presso la chiesa del, arbitro di calcio, regista, donatore di sangue con il più alto riconoscimento, presidente del Centro Sportivo Italiano di, istruttore di nuoto per i bimbi portatori di Il Blog di Giò.

