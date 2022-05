Calciomercato Lazio | scelto l’obiettivo a centrocampo | contatti avviati!

(Di martedì 3 maggio 2022) Lasta pianificando la prossima sessione di, con la dirigenza che sta stilando la lista degli obiettivi di mercato per rinforzare la rosa. La prima questione da risolvere riguarda Sergeij Milinkovic-Savic, il cui futuro è incerto. Nel caso in cui il Sergente dovesse partire, il club biancoceleste dovrebbe trovare un sostituto all’altezza. Secondo La Gazzetta dello Sport, il rimpiazzo ideale per Maurizio Sarri è Loftus-Cheek. Il calciatore del Chelsea ha un contratto in scadenza nel 2024 e la sua valutazione si aggira sui 20 milioni di euro.Loftus-Cheek Il club del Presidente Lotito sta valutando l’operazione del prestito, ma l’esito dell’affare dipende tutto dalle vicende sul cambio di proprietà del Chelsea. Juri Modugno

Advertising

MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ??? #Nizza, #Daniliuc piace a tanti in Europa ?? Anche a #Lazio e #Napoli #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato https… - LazioNews_24 : È #LoftusCheek l'obiettivo numero uno della #Lazio per il centrocampo -

Inter, le possibili destinazioni di Depay: Inzaghi alza la pressione Memphis Depay © ... Alla luce di ciò il tecnico exfarebbe pressioni per provare ad arrivare all'olandese. Al ...Commenta per primo Seduta di allenamento pomeridiana a Formello per la. Agli ordini di Sarri oggi c'era il gruppo al completo, con la sola eccezione di Pedro . Lo spangolo è ancora alle prese con il problema al polpaccio e le speranze di vederlo contro la Samp ...Antonio Conte, dunque, proverà a far leva sul rapporto con il difensore per strapparlo all’Inter con cui l’ex Lazio ha un contratto in scadenza ... fermi e inizieranno le grandi manovre per il ...Al termine di questo intenso mesetto sarà poi tempo di pensare solo al calciomercato, con Marotta e soci già al ... Alla luce di ciò il tecnico ex Lazio farebbe pressioni per provare ad arrivare ...