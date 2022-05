Ascolti tv ieri sera, lunedì 2 maggio: chi ha vinto tra L’Isola dei Famosi e Nero a metà? Dati auditel e share (Di martedì 3 maggio 2022) Ecco gli Ascolti tv di ieri sera, lunedì 2 maggio 2022: chi ha vinto la sfida dell’auditel tra L’Isola dei Famosi su Canale 5 e la fiction di Rai 1 Nero a metà 3? Ecco tutti i Dati di ieri compresi di share. Leggi anche: Nero a metà 3: quando finisce? Data ultima puntata Ascolti tv ieri, lunedì... Leggi su donnapop (Di martedì 3 maggio 2022) Ecco glitv di2022: chi hala sfida dell’tradeisu Canale 5 e la fiction di Rai 13? Ecco tutti idicompresi di. Leggi anche:3: quando finisce? Data ultima puntatatv...

QuiMediaset_it : Nuovo record d'ascolti e ancora una vittoria per @pomeriggio5 con 19,6% di share sul target commerciale. Il progra… - Ileniasa25 : RT @QuiMediaset_it: Nuovo record d'ascolti e ancora una vittoria per @pomeriggio5 con 19,6% di share sul target commerciale. Il programma… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv domenica 1 maggio 2022, Felicia Impastato 12.6%, Gli Eredi della Terra 9.8% - Ilsuperbo89 : Ma perché riconfermare un programma che non brilla in ascolti,e che in più spesso e volentieri ha subito variazioni… - AndreaD61425392 : Luigi Strangis nella giornata di ieri ha fatto gli ascolti più alti degli allievi presenti nella scuola ??#caroligi -