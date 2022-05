Anche donne bergamasche vittime della truffa sentimentale della banda di nigeriani (Di martedì 3 maggio 2022) Ci sono Anche alcune donne bergamasche tra le 433 vittime della maxi truffa sentimentale organizzata da una banda di nigeriani. Secondo quanto ricostruito i malviventi si fingevano professionisti di alto livello e intrecciavano relazioni virtuali sui social con donne, giovani e meno giovani, per poi raggirarle facendosi consegnare somme di denaro. In alcuni casi fino a 200mila euro. In tutto quasi 6 milioni di euro. Associazione per delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio internazionale di denaro, queste le accuse contestate a 19 persone di cittadinanza nigeriana, tra i 22 e i 42 anni, finite in manette in seguito dell’operazione che è stata condotta nella notte tra lunedì ... Leggi su bergamonews (Di martedì 3 maggio 2022) Ci sonoalcunetra le 433maxiorganizzata da unadi. Secondo quanto ricostruito i malviventi si fingevano professionisti di alto livello e intrecciavano relazioni virtuali sui social con, giovani e meno giovani, per poi raggirarle facendosi consegnare somme di denaro. In alcuni casi fino a 200mila euro. In tutto quasi 6 milioni di euro. Associazione per delinquere finalizzata allae al riciclaggio internazionale di denaro, queste le accuse contestate a 19 persone di cittadinanza nigeriana, tra i 22 e i 42 anni, finite in manette in seguito dell’operazione che è stata condotta nella notte tra lunedì ...

