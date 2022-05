A Firenze di scena la Cripto Art (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Crypto Art in primo piano nell’Arts for Future Festival, la rassegna fiorentina dedicata alle proposte del mondo delle arti digitali e dei nuovi media. Fino al 22 maggio nella Cattedrale dell’Immagine nell’ex Chiesa di Santo Stefano al Ponte, attraverso installazioni, performance e incontri, il festival intende proporsi come luogo di incontro e di scambio tra gli artisti e il pubblico e tra gli addetti ai lavori e gli esperti dell’arte digitale. Il progetto riunisce infatti artisti e creativi digitali, le cui opere animeranno le superfici architettoniche della Cattedrale dell’Immagine. E ospita al suo interno la CryptoArt Gallery, curata in collaborazione con CryptoArtStudio, con le opere dei talenti italiani emergenti e le sezioni di approfondimento sulle nuove tendenze: per esempio i metaverso come mercato del futuro e gli nft, ovvero come vendere finalmente il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Crypto Art in primo piano nell’Arts for Future Festival, la rassegna fiorentina dedicata alle proposte del mondo delle arti digitali e dei nuovi media. Fino al 22 maggio nella Cattedrale dell’Immagine nell’ex Chiesa di Santo Stefano al Ponte, attraverso installazioni, performance e incontri, il festival intende proporsi come luogo di incontro e di scambio tra gli artisti e il pubblico e tra gli addetti ai lavori e gli esperti dell’arte digitale. Il progetto riunisce infatti artisti e creativi digitali, le cui opere animeranno le superfici architettoniche della Cattedrale dell’Immagine. E ospita al suo interno la CryptoArt Gallery, curata in collaborazione con CryptoArtStudio, con le opere dei talenti italiani emergenti e le sezioni di approfondimento sulle nuove tendenze: per esempio i metaverso come mercato del futuro e gli nft, ovvero come vendere finalmente il ...

