VECCHIE CANAGLIE con Lino Banfi al cinema dal 5 maggio

(Di lunedì 2 maggio 2022)torna alin un ruolo da protagonista in, esordio alla regia dell’attrice e autrice Chiara Sani. Di cosa parla “”? Il ‘nonno d’Italia’, a capo di una simpatica combriccola ditti, si troverà suo malgrado a salvare la casa di riposo in cui vive dalle mire della cinica proprietaria, ritrovando, e facendo ritrovare, un‘energia e un entusiasmo apparentemente sopiti. Una commedia piacevole ma anche avventurosa, con sfumature folli, che affronta in modo ironico ma delicato il tema di una terza età troppo spesso messa da parte dal ritmo frenetico della vita di oggi. Cast Ad affiancarlo in scena ci sono Greg, Andy Luotto, Andrea Roncato, Pippo Santonastaso, Gino Cogliandro, Federica Cifola, ...

, il trailer ufficiale del film [HD]. Regia di Chiara Sani. Un film con Lino Banfi, Andy Luotto, Alessandro Haber, Claudio Gregori, Pippo Santonastaso. Da giovedì 5 maggio al ...Per l'Italia spiccano il nuovo film di Lino Banfie il ritorno di Marco Bellocchio con la miniserie in due atti sul sequestro Moro , Esterno Notte . Ad illuminare le sale anche il ... Vecchie Canaglie, il trailer ufficiale del film [HD] Regia di Chiara Sani. Un film con Lino Banfi, Andy Luotto, Alessandro Haber, Claudio Gregori, Pippo Santonastaso. Da giovedì 5 maggio al cinema. Sei anziani ospiti di una piccola casa di riposo, Villa ...