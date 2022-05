Val Varaita, dodici scosse di terremoto nella notte (Di lunedì 2 maggio 2022) scosse di terremoto nella notte in Val Varaita, nel cuneese. Sono ben 12 le scosse registrate tra le 6.51 e le 8 del mattino, di una magnitudo tra 1.0 e 2.9 Il primo sisma, di magnitudo 2.2, è delle 6.51, seguito un minuto più tardi da una seconda scossa di magnitudo 2.9 e da una serie di eventi minori nell’ora successiva. Il terremoto ha avuto come epicentro la borgata di Maddalena dove non sono stati registrati danni. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 2 maggio 2022)diin Val, nel cuneese. Sono ben 12 leregistrate tra le 6.51 e le 8 del mattino, di una magnitudo tra 1.0 e 2.9 Il primo sisma, di magnitudo 2.2, è delle 6.51, seguito un minuto più tardi da una seconda scossa di magnitudo 2.9 e da una serie di eventi minori nell’ora successiva. Ilha avuto come epicentro la borgata di Maddalena dove non sono stati registrati danni. L'articolo proviene da Nuova Società.

nuovasocieta : Val Varaita, dodici scosse di terremoto nella notte - infoitinterno : La terra trema in val Varaita: 13 scosse di terremoto in meno di un’ora a Pontechianale - infoitinterno : Ventuno scosse di terremoto in tre ore in Val Varaita, vicino a Pontechianale - TargatoCN : Ventuno scosse di terremoto in tre ore in Val Varaita, vicino a Pontechianale - AllertApc : RT @StampaCuneo: La terra trema in val Varaita: 13 scosse di terremoto in meno di un’ora a Pontechianale -