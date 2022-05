Psg, Pochettino: “Ingiusto criticare Messi, è come parlare di Maradona, non è come gli altri” (Di lunedì 2 maggio 2022) Il tecnico del Psg, Mauricio Pochettino, ha rilasciato una lunga intervista a Europa1. Qui ha risposto anche in merito alle critiche ricevute da Messi. Ecco il suo pensiero: “criticare Messi in questo modo è Ingiusto. Non ho dubbi sulle sue qualità. Messi ha abbastanza talento per fare quello che deve fare e lo farà la prossima stagione, che sarà estremamente diversa per lui. È stato un anno di apprendimento. Bisogna tenere conto anche dei tanti cambiamenti che ha vissuto in prima persona e insieme alla famiglia. Un giocatore può esserne influenzato. Non si può parlare così di Messi, è come parlare di Maradona. Non si parla di un giocatore qualunque. Messi è allo ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) Il tecnico del Psg, Mauricio, ha rilasciato una lunga intervista a Europa1. Qui ha risposto anche in merito alle critiche ricevute da. Ecco il suo pensiero: “in questo modo è. Non ho dubbi sulle sue qualità.ha abbastanza talento per fare quello che deve fare e lo farà la prossima stagione, che sarà estremamente diversa per lui. È stato un anno di apprendimento. Bisogna tenere conto anche dei tanti cambiamenti che ha vissuto in prima persona e insieme alla famiglia. Un giocatore può esserne influenzato. Non si puòcosì di, èdi. Non si parla di un giocatore qualunque.è allo ...

