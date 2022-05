LIVE Atalanta-Salernitana 0-0 | botta di Freuler | para Sepe

ilcirotano : LIVE Atalanta-Salernitana 0-0: Gasp con Muriel e Zapata, Nicola sceglie Zortea - - zazoomblog : Live Atalanta-Salernitana 0-0 cè Verdi in attacco con Djuric - #Atalanta-Salernitana #0-0 cè #Verdi - PlanetofLearni1 : #Atalanta #Salernitana | Atalanta v Salernitana/ DIRETTA STREAMING - TonyMwawasi : RT @SkySport: #AtalantaSalernitana LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K #SkySport #SkySerieA #SerieA http… - SkySport : #AtalantaSalernitana LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K #SkySport #SkySerieA… -

Roma - Bologna 0 - 0(3 - 4 - 2 - 1): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Muriel, Boga; Zapata. Allenatore: Gasperini SALERNITANA (3 - 5 - 2): ...Formazioni UFFICIALI- SalernitanaATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Boga; Muriel, Zapata. All. Gasperini SALERNITANA (3 - ...(Sky Tg24 ) Allo stadio Gewiss, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Atalanta e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live. Allo stadio Gewiss, Atalanta ...Punizione di Bohinen, facile preda per Musso in uscita alta. 1' FISCHIO D'INIZIO, SI PARTE! Calcio d'inizio battuto dall'Atalanta. 20.45. Tutto pronto: inno concluso e saluti in campo tra i calciatori ...