QUOTIDIANO NAZIONALE

Dimitri Payet Bologna, 2 maggio 2022 - Prosegue laserrata per la zona Champions League in1 . Con il Paris Saint - Germain già campione, il secondo posto diventa il vero obiettivo da raggiungere per le altre squadre francesi. Al momento, ...... dopo lo scudetto 2003 - 2004 con il Milan, la Premier League 2009 - 2010 con il Chelsea, la... Inter e Venezia, vale a dire due dirette concorrenti ed una squadra inper lo scudetto. La ... Ligue 1, è lotta per l'accesso diretto in Champions League: k.o il Marsiglia Il Milan batte la Fiorentina: altro passo verso lo scudetto. Il Torino batte l'Empoli con una tripletta di Belotti. Juventus-Venezia 2-1, doppietta di Bonucci. Udinese-Inter 1-2. Roma-Bologna 0-0 ...Archiviato il discorso scudetto la Ligue1 procede spedita verso la fine del campionato, che con essa emanerà diversi verdetti, ma ogni discorso al momento è ancora aperto. Il PSG fresco vincitore del ...