Lavrov a Zona Bianca, Draghi: "Un comizio, ha detto cose false e oscene" (Di lunedì 2 maggio 2022) Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha detto cose "false e aberranti" a Zona Bianca su Rete 4. Sono le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi oggi in conferenza stampa. "In Italia c'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 maggio 2022) Il ministro degli Esteri russo Sergeihae aberranti" asu Rete 4. Sono le parole del presidente del Consiglio Mariooggi in conferenza stampa. "In Italia c'...

VoltItalia : Riteniamo uno squallido teatrino l'intervista di #Lavrov a Zona Bianca, su Rete4. Il fatto che venga permesso al mi… - CottarelliCPI : Lavrov a Zona Bianca ha detto che i più antisemiti sono gli ebrei, come Zelensky. Secondo lui anche Hitler avrebbe… - MediasetTgcom24 : Esclusivo: il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov a 'Zona Bianca'. Interverrà per la prima volta in una tv eu… - Federic28539984 : RT @CottarelliCPI: Lavrov a Zona Bianca ha detto che i più antisemiti sono gli ebrei, come Zelensky. Secondo lui anche Hitler avrebbe origi… - inzbk97 : RT @CottarelliCPI: Lavrov a Zona Bianca ha detto che i più antisemiti sono gli ebrei, come Zelensky. Secondo lui anche Hitler avrebbe origi… -