Decreto aiuti | Draghi | “Il M5s si è astenuto in Cdm? Mi auguro non ci siano fibrillazioni | è un disaccordo che risolveremo”

"Mi auguro che non ci siano fibrillazioni, credo sia un disaccordo che cercheremo di risolvere". Mario Draghi ha commentato così, in conferenza stampa, l'astensione del Movimento 5 stelle durante l'approvazione del cosiddetto 'Decreto aiuti'. In particolare, ciò che non è piaciuto ai ministri del M5s, è stata la norma sull'inceneritore di Roma. "Siamo dispiaciuti", ha precisato Draghi, "non c'era l'accordo che riguardava la specifica norma sul commissario del Giubileo". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

