Beni confiscati, ennesimo raid alla cooperativa sociale casertana Apeiron (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora un raid criminale – il tredicesimo in due anni – ai danni della cooperativa sociale Apeiron di Pignataro Maggiore (Caserta), che svolge la sua opera in Beni confiscati alla camorra, in particolare nella ex villa del boss Antonio Abbate, oggi intitolata a Franco Imposimato, e ne "I 100 Moggi", intitolati alla memoria di Gaetano Montanino, nei Beni sottratti al clan Nuvoletta. A denunciarlo la Fondazione Pol.i.s. che riferisce che il 29 aprile sono stati rubati agli operatori della Coop attrezzi e viveri per un valore di oltre duemila euro; anche la struttura ha subito danni. In una nota di Polis si legge che "non basta più solo l'intervento e la solidarietà della Fondazione, bisogna agire insieme, ...

