Basket, Serie A: nell’ultima giornata si disegna la classifica, le squadre coinvolte in eventuali scontri a pari punti (Di lunedì 2 maggio 2022) Una sola giornata al termine della stagione regolare del massimo campionato italiano di pallacanestro. Ci sono già alcuni verdetti, con la Segafredo Virtus Bologna sicura del primo seed ai playoff, con Olimpia Milano e Germani Brescia subito dietro, mentre Vanoli Cremona e Fortitudo Bologna sono già certe della retrocessione in A2. Vediamo invece come potrebbe disegnarsi la classifica al termine dell’ultima giornata. La lotta per il quarto posto vede protagoniste la Umana Reyer Venezia, a quota 34 punti, la Bertram Derthona Basket a 32 e la Dinamo Sassari a 30 ma con una partita da recuperare; in caso di pari punti, sia a due che a tre squadre, sarebbe sempre la squadra di Marco Ramondino ad aggiudicarsi il fattore campo nel primo ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 maggio 2022) Una solaal termine della stagione regolare del massimo campionato italiano di pallacanestro. Ci sono già alcuni verdetti, con la Segafredo Virtus Bologna sicura del primo seed ai playoff, con Olimpia Milano e Germani Brescia subito dietro, mentre Vanoli Cremona e Fortitudo Bologna sono già certe della retrocessione in A2. Vediamo invece come potrebbersi laal termine dell’ultima. La lotta per il quarto posto vede protagoniste la Umana Reyer Venezia, a quota 34, la Bertram Derthonaa 32 e la Dinamo Sassari a 30 ma con una partita da recuperare; in caso di, sia a due che a tre, sarebbe sempre la squadra di Marco Ramondino ad aggiudicarsi il fattore campo nel primo ...

