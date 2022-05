VIDEO Luigi Dall’Igna: “Bastianini-Martin? Bisogna ancora attendere” (Di domenica 1 maggio 2022) A Jerez la Frontera (Spagna) non si parla solo di quello che è accaduto in questa domenica, ma anche di futuro. A tenere banco è il mercato piloti e le scelte in casa Ducati. Detto di un Francesco Bagnaia, vincitore oggi e confermato vertice della piramide a Borgo Panigale, da capire quali potranno essere i susseguenti incastri. Il posto di Jack Miller è piuttosto traballante e non sono pochi i piloti ad ambire alla sella dell’australiano. I nomi, in particolare, sono due: Enea Bastianini e Jorge Martin. Il romagnolo, terzo in campionato e unico centauro ad aver vinto due gare quest’anno (Qatar e Austin), sta facendo vedere cose molto interessanti in sella alla Rossa del 2021. Discorso diverso per Martin che, pur disponendo di una GP22, non sta entusiasmando e la sua candidatura è più frutto finora di quanto fatto l’anno scorso. Una ... Leggi su oasport (Di domenica 1 maggio 2022) A Jerez la Frontera (Spagna) non si parla solo di quello che è accaduto in questa domenica, ma anche di futuro. A tenere banco è il mercato piloti e le scelte in casa Ducati. Detto di un Francesco Bagnaia, vincitore oggi e confermato vertice della piramide a Borgo Panigale, da capire quali potranno essere i susseguenti incastri. Il posto di Jack Miller è piuttosto traballante e non sono pochi i piloti ad ambire alla sella dell’australiano. I nomi, in particolare, sono due: Eneae Jorge. Il romagnolo, terzo in campionato e unico centauro ad aver vinto due gare quest’anno (Qatar e Austin), sta facendo vedere cose molto interessanti in sella alla Rossa del 2021. Discorso diverso perche, pur disponendo di una GP22, non sta entusiasmando e la sua candidatura è più frutto finora di quanto fatto l’anno scorso. Una ...

