Sandra Milo, la tragica confessione: “Se n’è andata ho pianto tanto” (Di domenica 1 maggio 2022) Una delle confessioni più drammatiche di sempre. Sandra Milo rivela il suo dolore e ciò che è accaduto quel triste giorno Sandra Milo, da anni porta nel suo cuore è un segreto di cui non va affatto fiera. L’attrice ha confessato il suo dramma durante un’intervista. un retroscena che racchiude uno dei suoi drammi più grandi. Sandra Milo è da sempre considerata un’icona del cinema italiano. Oggi ha 88 anni, ed è nata nel lontano 1933. Nata a Tunisi, da madre toscana e padre siciliano, trascorre la sua infanzia vicino a Pisa. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo avviene nel 1955, quando recita nel film Lo scapolo accanto ad Alberto Sordi. Da quel momento in poi, la sua fama non ha mai smesso di crescere. Con il passare degli anni Sandra ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 1 maggio 2022) Una delle confessioni più drammatiche di sempre.rivela il suo dolore e ciò che è accaduto quel triste giorno, da anni porta nel suo cuore è un segreto di cui non va affatto fiera. L’attrice ha confessato il suo dramma durante un’intervista. un retroscena che racchiude uno dei suoi drammi più grandi.è da sempre considerata un’icona del cinema italiano. Oggi ha 88 anni, ed è nata nel lontano 1933. Nata a Tunisi, da madre toscana e padre siciliano, trascorre la sua infanzia vicino a Pisa. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo avviene nel 1955, quando recita nel film Lo scapolo accanto ad Alberto Sordi. Da quel momento in poi, la sua fama non ha mai smesso di crescere. Con il passare degli anni...

TvCircle1 : RT @TvCircle1: Al via da giovedì #19maggio su #SkyUno e #NOW il viaggio in Spagna on the road di #MaraMaionchi, #SandraMilo ed #OriettaBert… - TvCircle1 : Al via da giovedì #19maggio su #SkyUno e #NOW il viaggio in Spagna on the road di #MaraMaionchi, #SandraMilo ed… - zazoomblog : Sandra Milo ecco cosa ha in comune con il regista Tinto Brass - #Sandra #comune #regista #Tinto #Brass - GiGiglio99 : RT @rabiotmachia: @Bresingar_ Un threesome con Cecchi Paona e Sandra Milo o Ana de Armas? - rabiotmachia : @Bresingar_ Un threesome con Cecchi Paona e Sandra Milo o Ana de Armas? -