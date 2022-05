La Roma non supera il Bologna, 0-0 all'Olimpico (Di domenica 1 maggio 2022) AGI - La Roma non sfonda contro il Bologna ed è costretta ad uno 0-0 rischioso per quanto riguarda la corsa all'Europa League. Con questo punto la squadra di Mourinho torna alla pari con la Lazio ma con scontro diretto a favore, riprendendosi il quinto posto in attesa del testa a testa con la Fiorentina, altra rivale in quelle zone di classifica. Sesto risultato utile consecutivo, invece, per la formazione di Mihajlovic. Dodici minuti sul cronometro e i giallorossi hanno già da recriminare per due episodi da rigore in area bolognese: prima per un presunto tocco di mano di Medel, poi per un'involontaria ma chiara ‘sgambettata' di Hickey ai danni di Maitland-Niles. In entrambe le occasioni Fabbri lascia correre e il Var non interviene (nel secondo caso fallo giudicato all'esterno dell'area di rigore). La Roma non demorde e continua a ... Leggi su agi (Di domenica 1 maggio 2022) AGI - Lanon sfonda contro iled è costretta ad uno 0-0 rischioso per quanto riguarda la corsa all'Europa League. Con questo punto la squadra di Mourinho torna alla pari con la Lazio ma con scontro diretto a favore, riprendendosi il quinto posto in attesa del testa a testa con la Fiorentina, altra rivale in quelle zone di classifica. Sesto risultato utile consecutivo, invece, per la formazione di Mihajlovic. Dodici minuti sul cronometro e i giallorossi hanno già da recriminare per due episodi da rigore in area bolognese: prima per un presunto tocco di mano di Medel, poi per un'involontaria ma chiara ‘sgambettata' di Hickey ai danni di Maitland-Niles. In entrambe le occasioni Fabbri lascia correre e il Var non interviene (nel secondo caso fallo giudicato all'esterno dell'area di rigore). Lanon demorde e continua a ...

VittorioSgarbi : «Vittorio, un’opera che non sia il “Quarto Stato” di Pellizza da Volpedo per celebrare il Primo Maggio?» Eccola, «I… - OfficialASRoma : Triplice fischio. Proviamo a segnare fino all'ultimo, ma oggi la palla non voleva entrare FORZA ROMA ????… - gualtierieurope : Il #lavoro e i suoi diritti devono essere sempre più centrali per la nostra democrazia. Il lavoro di qualità, in pi… - ammargelluto : 'La squadra che non voleva vincere ha fatto la sua partita e l'arbitro ha lasciato fare'. Mejo non si può dirlo. Se… - AltairLouis : RT @forumJuventus: La Roma non va oltre il pareggio contro il Bologna, arriva così a tre giornate dalla fine la matematica certezza della q… -