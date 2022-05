CalcioOggi : Udinese - Inter 0-2 LIVE - Serie A. La diretta della partita - Virgilio Sport - CalcioOggi : Udinese-Inter, la diretta 0-2: nerazzurri in gol con Perisic e Lautaro - Corriere della Sera - StadioSport : Cronaca Diretta Udinese – Inter e Streaming Live 01-05-2022 ore 18:00: Cronaca Diretta e Streaming Live di Udinese… - infoitinterno : Udinese-Inter, il risultato in diretta LIVE - infoitinterno : Diretta Udinese-Inter 0-2, al riposo con i gol di Perisic e Lautaro -

INTER (RISULTATO 0 - 2): TENTATIVI BLANDI DEI BIANCONERI Il secondo tempo delladiInter è in corso ma il risultato è ancora fermo sullo 0 - 2. I nerazzurri difendono ...- Inter, le formazioni ufficiali(3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Pablo Mari', Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Success, Deulofeu. All.: Cioffi Inter (3 - 5 - 2): ...Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, l'Udinese e l'Inter ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. La Roma ha incontrato nell'ultima partita l'Inter ...57' - Udinese che entra in area, Brozovic concede un corner. 55' - Cross di Molina, De Vrij spazza di testa. Poco dopo, ci riprova sparando però in fallo laterale. 52' - Ci prova ancora Walace dalla ...