Basket: Olimpia Milano rimaneggiata e seconda definitivamente, Brindisi perde Harrison e playoff di Serie A 2022 (Di domenica 1 maggio 2022) In una partita fortissimamente condizionata da diversi problemi fisici sia pregressi che nel corso del confronto, tra cui l’infortunio gravissimo di D’Angelo Harrison, l’Olimpia Milano batte l’Happy Casa Brindisi per 92-87, la esclude dai playoff scudetto e si assicura il secondo posto in classifica in anticipo sulla fine della stagione regolare. In questo match della penultima giornata decisivi i 21 punti di Troy Daniels e i 16 di Ben Bentil, ce ne sono invece 18 per Alessandro Gentile e 14 per Nick Perkins, oltre agli 11 di Harrison prima di accasciarsi a terra estremamente dolorante. Basket: Virtus Bologna esagerata nell’anticipo della 29a di Serie A 2022, batte Treviso ed è prima in regular season Pronti via, e la giornata degli ... Leggi su oasport (Di domenica 1 maggio 2022) In una partita fortissimamente condizionata da diversi problemi fisici sia pregressi che nel corso del confronto, tra cui l’infortunio gravissimo di D’Angelo, l’batte l’Happy Casaper 92-87, la esclude daiscudetto e si assicura il secondo posto in classifica in anticipo sulla fine della stagione regolare. In questo match della penultima giornata decisivi i 21 punti di Troy Daniels e i 16 di Ben Bentil, ce ne sono invece 18 per Alessandro Gentile e 14 per Nick Perkins, oltre agli 11 diprima di accasciarsi a terra estremamente dolorante.: Virtus Bologna esagerata nell’anticipo della 29a di, batte Treviso ed è prima in regular season Pronti via, e la giornata degli ...

