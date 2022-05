Atletica | Multistars 2022 | Dester sfiora il record italiano | Gerevini oltre i 6000 punti

Leggi su sportface

(Di domenica 1 maggio 2022) Grande Italia nelle prove multiple a Grosseto, in occasione dell’evento internazionaledileggera. Dariosfonda la barriera degli 8000per la prima volta in carriera nel decathlon. Il 21enne arriva a quota 8109ndo ildi Beniamino Poserina (8.169, risalente al 1996).migliora nettamente il suo personale (7936 l’anno scorso), ottenendo anche il minimo per gli Europei, fissato a 8100). L’azzurro chiude la gara al terzo posto, alle spalle dei norvegesi Markus Rooth (8307) e Sander Skotheim (8298). L’allievo di coach Pietro Frittoli, autore di una prima giornata stellare, inizia alla grande anche la seconda parte di gara chiudendo in 14?40 sui 110 ostacoli (a sette ...