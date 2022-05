1 Maggio: in migliaia nelle piazze del FVG per chiedere la Pace (Di domenica 1 maggio 2022) No alla guerra e solidarietà al popolo ucraino il tema centrale delle manifestazioni. Nei comizi anche la preoccupazione per il lavoro precario, per la sicurezza e per l’indebolirsi dei salari e delle pensioni È il giorno del lavoro, ed era dal 2019 che Cgil, Cisl e Uil attendevano di festeggiarlo nel modo tradizionale. Ma il ritorno dei cortei nelle piazze del Friuli Venezia Giulia non può essere di festa, nonostante le quasi diecimila persone scese in piazza tra Trieste, Cervignano del Friuli, Monfalcone e Pordenone. A segnare questa Primo Maggio, dalla manifestazione nazionale di Assisi a tutte le piazze del paese, è inevitabilmente l’angoscia per la guerra in Ucraina. E la richiesta di un cessate il fuoco, di restituire la parola alla diplomazia, sale anche dai cortei e dai comizi della nostra regione. ... Leggi su udine20 (Di domenica 1 maggio 2022) No alla guerra e solidarietà al popolo ucraino il tema centrale delle manifestazioni. Nei comizi anche la preoccupazione per il lavoro precario, per la sicurezza e per l’indebolirsi dei salari e delle pensioni È il giorno del lavoro, ed era dal 2019 che Cgil, Cisl e Uil attendevano di festeggiarlo nel modo tradizionale. Ma il ritorno dei corteidel Friuli Venezia Giulia non può essere di festa, nonostante le quasi diecimila persone scese in piazza tra Trieste, Cervignano del Friuli, Monfalcone e Pordenone. A segnare questa Primo, dalla manifestazione nazionale di Assisi a tutte ledel paese, è inevitabilmente l’angoscia per la guerra in Ucraina. E la richiesta di un cessate il fuoco, di restituire la parola alla diplomazia, sale anche dai cortei e dai comizi della nostra regione. ...

