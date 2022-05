Dati Aci - Auto | quanto mi costi | in un anno le spese di utilizzo sono aumentate di 500 euro

Leggi su quattroruote

(Di martedì 26 aprile 2022) Nel 2021, la spesa media sostenuta dagli italiani per l'dell'si è attestata su circa 3.600, in aumento del 15,9% in più rispetto al 2020. In termini assoluti, si tratta di un rincaro per tasche deglimobilisti di 500: èemerge dall'annuario statistico dell'mobil Club d'Italia, da cui si rileva come la spesa complessiva sia cresciuta del 16,2%, superando di poco i 144 miliardi di, circa 20 miliardi in più rispetto al 2020. La componente maggiore è rappresentata dall'acquisto dei veicoli e dalle quote di ammortamento: è cresciuta del 9,1%, arrivando a 41 miliardi. Tuttavia, l'incremento maggiore, con un +33,3%, è attribuibile ai carburanti (39 miliardi). In aumento risultano anche manutenzione e riparazione (25 ...