Analisi Qualità - Com'è fatta la DS 4 (Di mercoledì 20 aprile 2022) Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controllo Qualità che prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame della DS 4 Cross E-Tense Rivoli. La seconda generazione della DS 4 si distingue per l'accuratezza costruttiva: i giochi delle parti mobili della carrozzeria sono contenuti e uniformi (da un minimo di tre a un massimo di quattro millimetri). Saldature e giunzioni delle lamiere sono di buon livello, mentre la verniciatura comunque ben distesa presenta qualche differenza di tonalità tra le parti di plastica e quelle di metallo. Di ottima fattura le guarnizioni: un doppio anello completo sigilla le portiere e sono presenti anche labbri aggiuntivi sulle cornici dei finestrini. La stessa cura nei dettagli si ritrova anche nell'abitacolo, dove una progettazione intelligente della ...

