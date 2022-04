Kvaratskhelia e Napoli sempre più vicini | le ultime sulla trattativa

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 5 aprile 2022) Dopo l’incontro del 17 marzo con l’entourage di Khvicha, centrocampista offensivo del Rubin Kazan, le trattative sembrano procedere velocemente. Ilè in vantaggio sulle altre squadre in Serie A che avevano manifestato interesse per il giocatore classe ’01, come Roma, Juventus e Sassuolo. Calciomercato(Getty Images) Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb, la società azzurra si prepara al sorpasso e alla conclusione della. Il contratto dovrebbe essere un quinquennale (fino al 2027) e le prossime settimane saranno decisive per ultimare i dettagli. Il giovane calciatore, attualmente impegnato nella Dinamo Batumi, si avvicinapiù concretamente ale la maglia azzurra per lui ...