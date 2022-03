Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2022 ore 17:15 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Viabilità DEL 2 MARZO 2022 ORE 17.05 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; ANCORA LUNGHE CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, NEL TRATTO TRA L’AURELIA E VIA DI BOCCEA. PIU’ AVANTI SEMPRE IN INTERNA CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA IN USCITA DA Roma TRA PORTONACCIO E IL GRA FORTI RALLENTAMENTI POI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI, SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO PASSIAMO AI CANTIERI UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI STA PERCORRENDO L’A12 ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 marzo 2022)DEL 2 MARZOORE 17.05 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; ANCORA LUNGHE CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, NEL TRATTO TRA L’AURELIA E VIA DI BOCCEA. PIU’ AVANTI SEMPRE IN INTERNA CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONESUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA IN USCITA DATRA PORTONACCIO E IL GRA FORTI RALLENTAMENTI POI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI, SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO PASSIAMO AI CANTIERI UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI STA PERCORRENDO L’A12 ...

romamobilita : #viabilità #Roma, sottovia lungotevere in Sassia chiuso in direzione Gregorio VII a causa di un incidente. - RTN_24 : #Roma #viabilità #Atac Sabato, potature a via Prenestina. I tram della #linea5, #linea14 e #linea19, da inizio serv… - RTN_24 : #Roma #viabilità #Atac Per un intervento sulla rete elettrica di via della Vasca Navale, altezza incrocio con viale… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Per un intervento sulla rete elettrica di via della Vasca Navale, altezza incrocio con viale… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Sabato pomeriggio dalle 15 manifestazione in zona Circo Massimo, possibili deviazioni bus -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma A1, occhio a una chiusura notturna In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:Verso Roma: - per le brevi percorrenze: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, percorrere la viabilità ordinaria dove, per l'...

Ritorna la Maratonina Città di Lecco, attenzione alla viabilità Per consentire il corretto svolgimento della gara, domenica 6 marzo la viabilità cittadina subirà ... viale Dante, via Cairoli, via Cavour (tratto da via Cairoli a piazza Garibaldi), via Roma (tratto ...

