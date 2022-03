Valencia-Athletic Bilbao | città in subbuglio | diecimila tifosi per la squadra!

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Circa in 10.000ni si sono radunati in Avenida de Suecia per accogliere l’autobus delcantando “il Mestalla vuole la Coppa“. Nonostante la partita sia prevista per le 21.30, già dalle 17.00 l’intera area intorno allo stadio è stata più viva che mai con iche riempivano le strade e i bar in attesa del fischio di inizio.– Mestalla – Copa del rey Quando l’autobus è arrivato, ihanno incoraggiato la squadra e colorato la periferia con razzi, bandiere e sciarpe. Nonostante la somiglianza dei colori tra le due squadre, nell’accoglienza si sono certamente distinte. Chiara Dell’Orto

Advertising

11contro11 : Coppa del Re: #Valencia-Athletic Bilbao, le formazioni ufficiali #AthleticBilbao #Estero #11contro11 - Dondolino72 : RT @RivistaUndici: Dopo Atlético Madrid, Valencia e Napoli, altri quattro gol segnati all'Athletic Club. Il Barça di Xavi è la squadra del… - RivistaUndici : Dopo Atlético Madrid, Valencia e Napoli, altri quattro gol segnati all'Athletic Club. Il Barça di Xavi è la squadra… - larocri76 : RT @notiziasportiva: Questa sera scende in campo la prima semifinale di ritorno di #CopaDelRey ?????? - Calciodiretta24 : Valencia - Athletic Bilbao: diretta live e risultato in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : Valencia Athletic

... il 2 - 4 ottenuto a Napoli è stato preceduto e poi seguito da altre due partite con quattro gol segnati, in casa del(1 - 4) e poi al Camp Nou contro l'Bilbao (4 - 0). Era dalla ...In Italia si gioca la semifinale tra Fiorentina e Juventus, in Spagna c'èBilbao. Successo casalingo dell'Atletico Tucuman in Copa de la Liga Profesional e del Mirassol in Coppa del Brasile Mercoledì 2 marzo all'insegna delle coppe . Partiamo dalle ...De Marcos ha sido la principal ausencia en el once del Athletic Club por unas molestias estomacales - Información de Biwenger, LFM y Fantasy ...Valencia y Athletic se miden en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey este miércoles 2 de marzo, a partir de las 21:30 horas en el estadio de Mestalla. En el resultado del encuentro de la ida s ...