Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 1 marzo: Matteo elimina Federica, poi va via (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel pomeriggio di martedì 1 marzo 2022 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne durante la quale si è parlato prevalentemente del trono classico, sia quello di Matteo Ranieri, che a un certo punto è andato via senza più rientrare per tutta la puntata, sia di Luca Salatino, che ha baciato una corteggiatrice facendone arrabbiare un’altra. Per finire, c’è stato il solito siparietto dedicato Gemma Galgani. Uomini e Donne anticipazioni, si è formata una nuova coppia All'interno del trono over di Uomini e Donne si è formata una nuova coppia che ha lasciato la trasmissione per viversi fuori Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel pomeriggio di martedì 12022 è stata registrata una nuova puntata didurante la quale si è parlato prevalentemente del trono classico, sia quello diRanieri, che a un certo punto è andato via senza più rientrare per tutta la puntata, sia di Luca Salatino, che ha baciato una corteggiatrice facendone arrabbiare un’altra. Per finire, c’è stato il solito siparietto dedicato Gemma Galgani., si è formata una nuova coppia All'interno del trono over disi è formata una nuova coppia che ha lasciato la trasmissione per viversi fuorie ...

Advertising

mauroberruto : Proteste contro la guerra in 61 città russe, oltre 6.000 persone arrestate. Tante donne e uomini di sport, musica,… - Tg3web : Migliaia di donne e bambini arrivano in Polonia dall'Ucraina anche con gli autobus. Gli stessi autobus che poi torn… - poliziadistato : L'immagine di marzo del #calendariopolizia 2022 racconta l'impegno quotidiano di donne e uomini della… - MarcoAlici : «Come si fa a raccontare ai bambini che si parte per una vacanza, mentre le donne intorno gridano, salutando gli uo… - carlokarl : RT @HoaraBorselli: Oggi forse qualcuno capirà meglio la differenza fra migranti economici e rifugiati di guerra che devono essere accolti s… -