Ucraina: sindaco Mariupol, oltre 100 civili feriti (Di mercoledì 2 marzo 2022) Kiev, 2 mar. (Adnkronos/Dpa) - Più di 100 civili sono rimasti feriti negli attacchi aerei delle forze russe contro la città Ucraina di Mariupol, strategico porto sul mar di Azov. Lo ha detto il sindaco Vadym Boichenko. "Il numero di civili feriti cresce ogni giorno. Oggi sono 128 le persone ricoverate in ospedale. I nostri dottori non riescono nemmeno ad andare a casa", ha detto il sindaco all'agenzia stampa Ucraina Unian. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Kiev, 2 mar. (Adnkronos/Dpa) - Più di 100sono rimastinegli attacchi aerei delle forze russe contro la cittàdi, strategico porto sul mar di Azov. Lo ha detto ilVadym Boichenko. "Il numero dicresce ogni giorno. Oggi sono 128 le persone ricoverate in ospedale. I nostri dottori non riescono nemmeno ad andare a casa", ha detto ilall'agenzia stampaUnian.

