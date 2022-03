Ucraina | Malta sospende i “passaporti d’oro” per i russi e assicura che nessuno degli oligarchi nelle liste Ue ha la cittadinanza

(Di mercoledì 2 marzo 2022)ha annunciato la sospensione, con validità indeterminata, dei cosiddetti “” per gli investitori. È uno dei pochi stati membri dell’Unione europea a concedere questa tipologia di documenti agli investitori ricchi, e con una procedura simile è possibile ottenere anche i permessi per la residenza maltese: ad essere bloccati sono entrambi gli schemi previsti dalla legislazione, introdotta nel 2014, dal premier laburista Joseph Muscat, che riguarda sia iche i permessi di residenza annuali. Dopo aver subito negli ultimi giorni una pressione crescente dalla Commissione Europea e dall’amministrazione Biden, il governo maltese ha sospeso l’attività di concessione dellae della residenza maltese ai candidatie ...

Ucraina, Malta sospende la vendita di passaporti ai russi e bielorussi

Il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta – CISOM, unitamente ai Gran Priorati e a tutto l'Ordine di Malta è al fianco della popolazione Ucraina e lancia la campagna di raccolta fondi "#...Kiev è sotto assedio, mentre a Leopoli la situazione è tranquilla. Come racconta ad askanews Andriy Khanas, consigliere dell'Ambasciata dell'Ordine di Malta in Ucraina, che si trova a Leopoli."A Leopoli siamo nel Paradiso, perché non sparano e questo è già tanto. Sì, ci sono sirene, allerta bombardamenti ma non bombardano la città e la zona ...