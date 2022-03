Ucraina, la guerra continua e l’Italia fa quello che può. (Di mercoledì 2 marzo 2022) E’ un’alba che vede macerie e odore acre di polvere e bruviato quella che apre la giornata in cui le delegazioni di Ucraina e Russia si vedranno per la seconda volta per cercare di trovare un punto di incontro nella crisi che sta devastando Kiev. Nella notte a Kharkiv, città nella zona est del Paese Leggi su freeskipper (Di mercoledì 2 marzo 2022) E’ un’alba che vede macerie e odore acre di polvere e bruviato quella che apre la giornata in cui le delegazioni die Russia si vedranno per la seconda volta per cercare di trovare un punto di incontro nella crisi che sta devastando Kiev. Nella notte a Kharkiv, città nella zona est del Paese

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - ClaudioTosi13 : RT @AlexBazzaro: Per chi fa il tifo per la guerra e non per la diplomazia. #Ucraina - News24Italy : #Il Popolo della famiglia si schiera contro le sanzioni applicate alla Russia -