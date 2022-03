Ucraina: i quattro fronti della guerra e le due linee strategiche (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar – A meno di una settimana dall’inizio delle ostilità tra Russia e Ucraina, abbiamo abbastanza elementi per provare a capire quale siano le due linee strategiche. Da un lato, abbiamo la Russia che nel primo giorno di trattative ha chiaramente chiesto la Crimea e lo status di Paese neutrale all’Ucraina. Dall’altro abbiamo l’Ucraina che, pur continuando a insistere per l’ingresso nell’Ue, alla Russia chiede il cessate il fuoco e il ritiro immediato delle truppe. In attesa di conoscere come si evolverà il secondo step delle negoziazioni e come lavoreranno le diplomazie internazionali, possiamo riepilogare le azioni dei due fronti e, ove possibile, darne una spiegazione in chiave strategica. Ucraina, i quattro fronti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar – A meno di una settimana dall’inizio delle ostilità tra Russia e, abbiamo abbastanza elementi per provare a capire quale siano le due. Da un lato, abbiamo la Russia che nel primo giorno di trattative ha chiaramente chiesto la Crimea e lo status di Paese neutrale all’. Dall’altro abbiamo l’che, pur continuando a insistere per l’ingresso nell’Ue, alla Russia chiede il cessate il fuoco e il ritiro immediato delle truppe. In attesa di conoscere come si evolverà il secondo step delle negoziazioni e come lavoreranno le diplomazie internazionali, possiamo riepilogare le azioni dei duee, ove possibile, darne una spiegazione in chiave strategica., i...

