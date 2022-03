Roma, devastante incendio nella notte: a fuoco 500 scooter (Di mercoledì 2 marzo 2022) notte di fuoco a Roma, dove un devastante incendio ha distrutto circa 500 motorini che si trovavano all’interno di un deposito giudiziario in Via di Settebagni, al civico 729. L’incendio è scoppiato pochi minuti dopo l’1:30. Bruciati 500 motorini Il comando provinciale dei vigili del fuoco ha fatto arrivare, alle ore 1:42, due squadre operative dei vigili del fuoco, con l’ausilio di due autobotti. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere, con non poche difficoltà, l’enorme incendio. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di stato, che hanno avviato le indagini per capire cosa abbia scaturito l’incendio. In via precauzionale gli agenti e i vigili del fuoco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 marzo 2022)di, dove unha distrutto circa 500 motorini che si trovavano all’interno di un deposito giudiziario in Via di Settebagni, al civico 729. L’è scoppiato pochi minuti dopo l’1:30. Bruciati 500 motorini Il comando provinciale dei vigili delha fatto arrivare, alle ore 1:42, due squadre operative dei vigili del, con l’ausilio di due autobotti. I vigili delhanno provveduto a spegnere, con non poche difficoltà, l’enorme. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di stato, che hanno avviato le indagini per capire cosa abbia scaturito l’. In via precauzionale gli agenti e i vigili del...

