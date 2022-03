"Non solo Ucraina, Putin punta alla Moldova" (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'offensiva militare russa potrebbe spingersi oltre l'Ucraina e puntare alla Transnistria, enclave filorussa al confine della Moldova. A svelare i presunti piani di Vladimir Putin è stato il suo alleato bielorusso Alexandr... Leggi su europa.today (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'offensiva militare russa potrebbe spingersi oltre l'reTransnistria, enclave filorussa al confine della. A svelare i presunti piani di Vladimirè stato il suo alleato bielorusso Alexandr...

stanzaselvaggia : “Tanto vituperati”. Come Putin, nella sua narrazione fino a due giorni fa. È stupefacente come quest’uomo non impar… - borghi_claudio : Molto opportuna la specifica di Draghi in Senato. Come vi avevo detto ieri sera lo stato di emergenza umanitario se… - matteograndi : C’è un giornale, di cui non vale più la pena neanche fare il nome, che dopo aver cavalcato i peggiori istinti su Co… - cookiewise42 : RT @DeShindig: Non abbiamo avuto solo la peggior classe dirigente d'Europa, abbiamo anche avuto ministri, sottosegretari, parlamentari, pre… - franco_sala : RT @marcoarchetti: Deprimente un'università - oggi @unimib - che abdica a sé, offendendo l'intelligenza che dovrebbe spingere a coltivare e… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Bagnaia, Quartararo, Marquez: per il mondiale e non solo. La difficile missione della MotoGp senza Rossi la Repubblica Dalla parte del buonsenso Nessuno pensa che i russi abbiano avuto ragione ad aggredire l’Ucraina. Il ricorso alla forza, in teatri complessi come ...

Fermare Putin, “whatever it takes” Sono stati giorni convulsi e carichi di preoccupazione. Tutti abbiamo assistito con apprensione all’evolversi della situazione bellica in Ucraina. Dopo un primo momento in cui sembrava che Vladimir Pu ...

Nessuno pensa che i russi abbiano avuto ragione ad aggredire l’Ucraina. Il ricorso alla forza, in teatri complessi come ...Sono stati giorni convulsi e carichi di preoccupazione. Tutti abbiamo assistito con apprensione all’evolversi della situazione bellica in Ucraina. Dopo un primo momento in cui sembrava che Vladimir Pu ...