Napoli, allievi del conservatorio russi e ucraini suonano insieme per la pace (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Suonare insieme per dire stop alla guerra: venerdì 4 marzo il conservatorio San Pietro a Majella di Napoli ospiterà il Concerto per la pace, un’esibizione che vedrà protagonisti i suoi allievi ucraini e russi. Ospitato nella Sala Scarlatti con inizio alle ore 18, il concerto è nato su iniziativa dei vertici del conservatorio per sollecitare la fine delle operazioni militari in territorio ucraino. “La storia e la vocazione di San Pietro a Majella ne hanno sempre fatto un luogo senza frontiere, dove la condivisione del sapere è momento di dialogo e di crescita” ha dichiarato Luigi Carbone, presidente del conservatorio: “Ci piace pensare che, volando idealmente sopra un cielo denso di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Suonareper dire stop alla guerra: venerdì 4 marzo ilSan Pietro a Majella diospiterà il Concerto per la, un’esibizione che vedrà protagonisti i suoi. Ospitato nella Sala Scarlatti con inizio alle ore 18, il concerto è nato su iniziativa dei vertici delper sollecitare la fine delle operazioni militari in territorio ucraino. “La storia e la vocazione di San Pietro a Majella ne hanno sempre fatto un luogo senza frontiere, dove la condivisione del sapere è momento di dialogo e di crescita” ha dichiarato Luigi Carbone, presidente del: “Ci piace pensare che, volando idealmente sopra un cielo denso di ...

