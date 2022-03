LIVE Trofeo Laigueglia 2022 in DIRETTA: ultimi 5 km, Rota e Covi in testa insieme ad Ayuso (Di mercoledì 2 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.05 Ed è un’incredibile tripletta della UAE, completata da Covi e Ayuso! 16.04 JAN POLANC VINCE! 16.03 RIENTRANO RODRIGUEZ E POLANC! ALLUNGA LO SLOVENO! 16.02 Si riaggancia Rota. FLAMME ROUGE, ULTIMO CHILOMETRO! 16.01 ANCORA Covi! 16.00 Sembrava un po’ in difficoltà Rota, ma è riuscito a riportarsi sulla coppia UAE che stava per scappare via. 3 km al traguardo! 16.00 ATTACCO DI ALESSANDRO Covi! 15.59 Non riesce a ricucire gli ultimi metri Rodriguez! Rota continua a tirare davanti, nonostante l’inferiorità numerica. 15.58 Ultima difficoltà di giornata quando mancano 5 km all’arrivo. Dopo Capo Mele solo leggera discesa verso il traguardo! 15.57 Tirano i due uomini della UAE, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.05 Ed è un’incredibile tripletta della UAE, completata da! 16.04 JAN POLANC VINCE! 16.03 RIENTRANO RODRIGUEZ E POLANC! ALLUNGA LO SLOVENO! 16.02 Si riaggancia. FLAMME ROUGE, ULTIMO CHILOMETRO! 16.01 ANCORA! 16.00 Sembrava un po’ in difficoltà, ma è riuscito a riportarsi sulla coppia UAE che stava per scappare via. 3 km al traguardo! 16.00 ATTACCO DI ALESSANDRO! 15.59 Non riesce a ricucire glimetri Rodriguez!continua a tirare davanti, nonostante l’inferiorità numerica. 15.58 Ultima difficoltà di giornata quando mancano 5 km all’arrivo. Dopo Capo Mele solo leggera discesa verso il traguardo! 15.57 Tirano i due uomini della UAE, ...

